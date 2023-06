ANALÜÜS ⟩ Tegelik põhjus, miks Putin tuumarelvad Valgevenesse paigutab

Niisiis sõlmisid Moskva ja Minsk leppe paigutada tuumarelvad Valgevenesse. Selle üle on köetud päris palju furoori ning mõlema riigi diktaatorid on sel teemal korduvalt avaldusi teinud. Ometigi on selles tagamaid ja lahtisi otsi, mis vajavad selgitamist. Miks tehti otsus tuumarelva paigutamiseks? Miks just nüüd? Miks diktaatorid sellest nii palju räägivad? Kas tuumarelvad üldse on reaalselt Valgevenesse jõudmas?