Töörühma raporti lühikokkuvõttes märgitakse, et kui tuumajaam rajatakse, siis «on võimalik tagada tuumajulgeolek ja hädaolukorraks valmisolek, kuid selleks on vaja nii raha, vahendeid, inimesi kui ka vajalikku õigusraamistikku».

Ministeerium on seevastu juba selgelt tõrjuval hoiakuga, märkides, et «tegemist on väga kalli projektiga nii riigi kui ka siseministeeriumi haldusala vaatest». Oluliselt oleks vaja suurendada politsei, päästeameti ja kaitsepolitsei ressursse, mis nõuab ühekordselt alla 100 miljoni ja seejärel mitu miljonit igal aastal.