LIISA PAKOSTA ⟩ Riigikogu tööd pole põhjust veel aeglasemaks teha

Ma polnud üldse üllatunud, et ettepanek ametnike tööd paremaks muuta saab vaheda vastulöögi. Et kui riigikogus üks komisjon ütleb, et tahab näha ametnikelt paremat tööd, siis tuleb kohe ettepanek seesama komisjon kaotada. Pika ametnikukogemusega Külli Kapper heidab ette, et Eesti 200 tegeleb küll Euroopa Liidu kattevarjus esitatava bürokraatia vähendamisega, ent pole veel kaotanud riigikogus Euroopa Liidu asjade komisjoni ennast, kirjutab Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa Pakosta (Eesti 200).