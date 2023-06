HARRI JUHANI AALTONEN ⟩ Kui palju võidab tulusaaja? Ettevõtjana näen ees katastroofi

Valitsus isegi ei arutanud, kas igakevadise lindude pesitsemise ajal metsalangetamise keeld lõpetada. Samamoodi arutamata ja analüüsimata, vähemalt nii paistab, kaotatakse laste ülalpidamise ja kasvatamise maksusoodustused ning õigus maksustatavast tulust maha arvata eluasemelaenust makstud intressid. Võime väita, et peresid rünnatakse just siis, kui nad punuvad oma pesa ja hoolitsevad laste eest.

Niigi on see aeg majanduslikult nii inimesele kui ka perele keerulisim. Kulud kasvavad ja tulud vähenevad, sest üks vanematest on kodus ja hoolitseb järelkasvu eest. Seda ajal, mil intressid on lähiajaloo kõrgeimad. Sellest siis selge järeldus: lapsed pole nii olulised kui linnupojad! Loomulikult vähendab selline suhtumine eestlaste arvu oma kodumaal endiselt.