EDWARD LUCAS ⟩ Teaterlik loomevabadus: Putin Londoni laval

Londoni teatrite linnaosa ei ole maailmaareen. Kuid seal toimuv võib kujundada arusaamu ja seega ka tegelikkust. Selle suve enim kõneainet pakkuv lavastus on «Patrioodid», mis räägib sellest, kuidas meie hulgast lahkunud Boriss Berezovski (keda kehastab Tom Hollander) nopib halli massi seast välja Vladimir Putini (Will Keen) ja toob ta Kremlisse. Berezovski tahab ettevõtjasõbralikke reforme ja tihedaid sidemeid läänega, Putin tahab aga uuesti üles ehitada Vene riigi, seejuures oligarhe taltsutades. Eeldatud tühisusest saab võigas türann ja ta pöördub oma looja vastu. Kunagine kõikvõimas Berezovski lõpetab paguluses tähtsusetu ja jampsiva inimvaremena.

Mitte miski sellest pole päris vale. Kuid see pole ka päris õige. Pärast seda, kui ma eelmisel nädalal lavastust nägin, kihab mu meel pahameelest ja hämmingust. Miks see lavastaja Rupert Gooldi poolt sädelevalt lavastatud ja täismajadele mängitav tükk mind nii närvi ajab? Ja mitte ainult mind. Minu tolle õhtu kaaslane, samuti eluaegne Venemaa-vaatleja, oli nii vihane, et tahtis pärast kümmet minutit välja jalutada.