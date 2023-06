Jüri Adams ⟩ Jõks ja Raidla, nii lihtsad need demokraatia asjad kahjuks ei ole

Jüri Raidla ja Allar Jõksi algatusele obstruktsiooni ohjeldada ja riigikogu opositsioonile täiendavaid hoobasid anda tuleb reageerida tõsiselt, kartmata tõsidusega üle pingutada. Tegemist on kahe silmapaistva ja teeneka juristiga nendest üsna vähestest riigiõigusega tegelejatest, kes meil Eesti praegu üldse olemas on.

Mõlemad mehed on andnud selgelt märku, et on üsna veendunud enda sobivuses Eesti presidendiks, ja oletan, et kumbki neist ei ütleks ei, kui neil tulevikus avaneks võimalus presidendiks valitud saada. Seepärast näen nende algatuses ka näidet, mille sihis nad siis riigipeana töötaksid. Ja siin on ju ka varjatud üleskutse ja ettepanek praegu ametis olevale Alar Karisele proovida teha midagi sellist, mida ükski president 30 aasta jooksul veel ei ole üritanud.