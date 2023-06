Ivo Rull ⟩ Reformierakonna ja EKRE vastandumistrallis on murelikuks muutunud ülejäänud erakonnad

Tänavustel parlamendivalimistel oli erakondade strateegilises kommunikatsioon suurim muutus see, et varem oma vastandumiskampaaniates Reformierakonna poolt sparringpartneriks valitud Keskerakond asendati sedapuhku EKREga. Ja see muudatus tasus oravatele Toompeal 37 koha näol end kuhjaga ära!