Tõnis Tõnisson ⟩ Tahaksin peaministrile sügavalt silma vaadata

Eriti jahmatavad on need korrad, kui pea- või näiteks rahandusminister räägivad ajakirjandusest ja sellest, kuidas napilt aasta tagasi üks eelmine valitsus tegi ajakirjandusele käibemaksu alandamisega heateo, mida ajakirjandus ei ole osanud vastavalt hinnata ning kuidas nüüd on taas karjuv vajadus need protsendid tagasi võtta, sest riik on hädas. Keegi on välja arvutanud, et ajakirjandusväljaannete käibemaksu üheksale protsendile tagasitõstmisega päästaks poole miljardi sügavusest eelarveaugust tervelt neli miljonit.