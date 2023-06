Edith Sepp ⟩ Filmilinnak tõstab Eesti loomemajanduse ekspordivõime uuele tasemele

Linnahalli seisundi tõttu oli võtetel reaalsus see, et kaadrist jäid välja pesukausid, mis püüdsid kinni laest langeva vihmavee. Filmi tegevus toimub küll ookeanil, kuid see, et samal ajal peab meeskond võttepaika vihmavee eest päästma, on omajagu absurdne ega vasta kindlasti professionaalse filmitegemise standarditele. Nii kehvad on meie olud ühe ajastu olulisema filmirežissööri jaoks. Iroonia on ka selles, et juuni alguses nomineeriti Toomi film Briti National Film Academy raames viiele auhinnale.