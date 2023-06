Priit Hõbemägi ⟩ Kas riik peab kartma ajakirjandust?

Rahandusminister Mart Võrklaev ja europarlamendi liige Andrus Ansip on kommenteerinud minu ERRile antud intervjuud, mille pealkiri oli «Riik ei karda enam ajakirjandust». Intervjuu sisaldas väga palju erinevaid teemasid, kuid nii kõrgetasemelist vastukaja tekitas vaid pealkiri. See on tähelepanuväärne – küllap siis puudutas neid, kes sõna võtsid... Mart Võrklaev ütles sotsiaalmeedias, et «... need ajad, kus juhi põhiline tööriist oli hirm, on õnneks Eestis enamikes sektorites, sh riigis minevik». On isegi meelitav, et ajakirjandus asetatakse siin ühiskonda suunava juhtiva jõu rolli, aga tegelikult see ju nii ei ole.