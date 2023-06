VAMBOLA PAAVO ⟩ Eesti hakkab kaotama sihti rahvusvahelisel areenil

Minister Tiit Riisalo soolo Eesti osalemata jätmisest Osakas maailmanäitusel on kõike muud kui mõtlemine tulevikule. Riigid teevad üksteise võidu pingutusi, et meelitada uusi turiste ja tõmmata ligi välisinvesteeringuid. Selleks on vaja ennast näidata, reklaamida ja olla õigel ajal seal, kus vaja. Meie ei leia 3,4 miljonit Jaapanisse EXPO-le minemiseks. Tegemist on tühise summaga. Kui hästi tahta, siis selle raha leiab või oleks see juba leitud. Paraku kulutame vahendeid valesti ja langetame ebapädevaid otsuseid. Kaks aastat tagasi jaanipäeva paiku riknes terviseameti laos kolme miljoni eest vaktsiine, mille soetamiseks oli kulutatud maksumaksja raha. Raha lasti süüdimatult tuulde ja keegi ei vastutanud. See oli pea sama suur summa kui EXPO-le minekuks vaja. Toonane peaminister Kaja Kallas ei võtnud mingit vastutust.