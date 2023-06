Artikli avafotol on kaks olümpiavõitjat: Gerd Kanter ja Daniel Ståhl. Koos nendega Kristjan Čeh. Kõik kolm heitjat on tulnud maailmameistriks ja kokku on siin 17 tiitlivõistluste medalit! Seda on palju rohkem kui enamikul maailma riikidel kogu ajaloo jooksul on õnnestunud saavutada.