JUHTKIRI ⟩ Läänel peab olema Hiinaga suhtlemiseks ühtne strateegia

Kui suhetes Venemaaga suutsid lääneriigid pärast Ukraina täiemahulise sõja algust 2022. aasta 24. veebruaril seljad kokku panna ja võtta Venemaa suhtes karmim positsioon, siis Hiina suhtes pole veel ühtsust leitud. Muidugi leidub ka Lääne Vene-poliitika kohta erisuguseid nüansse, kuid kindlasti võib öelda, et Lääne Vene-poliitika on ühtsem kui Hiina-poliitika.

See ei tähenda, et Lääne Hiina-strateegia peaks karmuselt sarnanema Venemaa omaga. Oluline on, et Hiinal ei õnnestuks kasutada jaga-ja-valitse poliitikat suhetes Läänega. Võib-olla parimaks näiteks sellest poliitikast on Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni hiljutine visiit Hiinasse, kus neid koheldi täiesti erinevalt.