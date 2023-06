Mõne päeva pärast on jaanilaupäev, mille ootamise ja selleks plaanide tegemisega on vähemalt noorem osa eesti rahvast juba nädalaid hõivatud. Kõigil on meeles muistsed jaanipäevakombed, et tuleb teha lõket ja selle kõrval pidu panna. Muud kombed ja rituaalid aga on aja jooksul ununenud. Seegi, et lõket tehti vanasti külatanumal naabritega ühisel jõul ja et nõukogude aastakümnetel peeti jaane sageli oma koduõuel.