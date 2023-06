Veljo Konnimois ⟩ Kehv matemaatikaoskus sillutab tee vaesusse

Eelmisel nädalal selgunud kasinaid põhikoolilõpetajate matemaatikaeksamite tulemusi on selgitatud õpetajate puuduse või õpilaste madala motivatsiooniga. Need on ühe mündi kaks poolt. Õpetajatest sõltubki paljuski õpilaste motivatsioon. Samal ajal on reaalainete õpetajate keskmine vanus kõrge, puudu terve põlvkond noori õpetajaid ja õpetajate puuduse tõttu pole osas koolides küsimus mitte õpetamise mahus, vaid kas ja kes ainet üldse õpetada saab.