Jüri Kotšinev ⟩ Kui omad Putini ära koristavad, saab maailm teada, et ta suri trombi tõttu

Arst Jevgeni Komarovski ei soovita siiski loota Putini peatsele bioloogilisele lõpule. Putini käsutuses on tippmeditsiini saavutused. Komarovski rääkis sellest Kanal 24-le. Ta märkis, et Putin võib tänu tasemel meditsiinilisele teenindusele elada veel paar aastat. Putini elu võib lühendada tema lähikond, kuna ta on juba ammu kõiki ära tüüdanud ja see asjaolu võib tuua tema lõpu palju lähemale kui vähirakud või trombid. Kui omad Putini ära koristavad, antakse maailmale teada, et president suri trombi tõttu. Otsa teevad talle peale aga tema praeguse lähikonna liikmed.