Jokić on aastate jooksul andnud kõigile kahtlejatele vastuse, nüüd tegi seda terve meeskond.

Mullu ja tunamullu valiti Jokić NBA põhihooaja väärtuslikemaks mängijaks. Tänavu võitis ta esimese meistritiitli nii endale kui ka 47-aastase ajalooga Nuggetsile ning sellega kaasnes ka finaali väärtuslikema mängija aunimetus. Hüüdnime The Joker täielikult vääriv Jokić on üks paremaid söötjaid ning ta tõestab ehedaimal moel, et korvpalli mängitakse peaga.