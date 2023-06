JUHTKIRI ⟩ Valitsuse tarbetu maksutõus kägistab majandust

Neljapäeval tõstis Euroopa Keskpank taas veerandi protsendi võrra oma intressimäärasid. Sellega on euroala intressimäärad tõusnud aastaga nelja protsendi võrra. Keskpanga juhid lubavad, et need tõusevad veel.

Kui kõrgele intressimäärad kerkivad ja kui kauaks sellele tasemele jäävad, on praegu keeruline arvata. Rusikareegel ütleb, et inflatsiooni pidurdamiseks peaks intressimäärad olema sellega võrdsed või kõrgemal.

USA keskpanga Föderaalreservi juht Jay Powell ennustas, et sealsed intressimäärad jäävad samaks umbes kaheks aastaks – kui just midagi ootamatut aset ei leia muidugi. USAs on intressimäärad 5–5,25 protsenti, euroalast märksa kõrgemad. See tase on enam-vähem võrdne maikuu alusinflatsiooniga (millest on välja arvatud energia- ja toiduhindade mõju), mis USAs ka pidurdumise märke näitab. Euroala alusinflatsioon püsib juba kuid kangekaelselt üle viie protsendi.