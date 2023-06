ERKKI BAHOVSKI ⟩ Commedia dell'arte peategelase lahkumine

Mamma mia – hüüatas 2008. aastal Briti liberaalne ajakiri The Economist, kui Silvio Berlusconi oli valitud tagasi Itaalia peaministriks, arvates, et Itaalia valijad kahetsevad tema tagasivalimist. Esmaspäeval meie seast lahkunud Berlusconi oli Itaalia poliitikas tegev aastakümneid, olles Itaalia peaminister kokku üheksa aastat. See asjaolu teeb temast sõjajärgse Itaalia kõige kauem ametis olnud peaministri.