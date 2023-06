Loomkatseloa taotlemine on üks töömahukas asi, millega iga loomadega katseid tegev teadlane tegelema peab. Loataotluses peab täpselt ära näitama, miks on vaja läbi viia loomkatset, tõestama, et sellele pole alternatiivi, ning kirjeldama meetodeid, millega tagatakse loomade võimalikult vähene häirimine katse käigus.