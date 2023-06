BILL BROWDER ⟩ Minu sõber Kara-Murza on poliitvang, keda Putin kõige rohkem kardab

Olin Venemaa suurim välisinvestor kuni 2005. aastani, kui mind riigist välja saadeti ja riigi julgeolekule ohtlikuks kuulutati. See oli kättemaks korruptsiooni paljastamise eest ettevõtetes, millesse minu fond investeeris. 2007. aastal korraldas Venemaa politsei haarangu minu Moskva kontorites ja konfiskeeris kõik meie dokumendid. Palkasin asja uurima noore vene advokaadi Sergei Magnitski ja tema avastas, et dokumente kasutati keerulises 230 miljoni dollarilises maksutagastuspettuses. Sergei andis asjaga seotud ohvitseride vastu tunnistusi. Ta arreteeriti, teda piinati 358 päeva ja lõpuks tapsid ta kaheksa vangivalvurit. Ta oli 37-aastane.

Putin oli Sergei mõrva kinnimätsimisega otseselt seotud ja hiljem oleme avastanud, et Putin sai ise pettusest rahalist kasu. Olen aastaid igal pool rääkinud, et Putin on bandiit ja külmavereline mõrtsukas. Kahjuks kuulasid mind vähesed. Nüüd, kui ta on Ukrainasse tunginud, kuulavad mind kõik ja mind kutsutakse sageli avalikele foorumitele Venemaast rääkima.