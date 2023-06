AAT PURJE ⟩ Igal demokraatia pooldajal on käed ammu rüppe vajunud. Kuhu edasi?

Pean väga kahetsusväärseks, et viimase kahe aastaga Riigikogus valitsuse usaldushääletustega tehtavad rekordid saavad niivõrd vähe avalikkuse tähelepanu. Kaja Kallase valitsused on tänaseks usaldushääletustega oma programmi teostanud kuuel korral. Tähelepanuväärne on seejuures asjaolu, et usaldushääletusi on tänaseks taasiseseisvunud Eestis läbi viidud üksnes kaheteistkümnel korral ning seda esimest korda 2009. aastal Andrus Ansipi valitsuse poolt.