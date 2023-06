Pean etteruttavalt ütlema, et olen vaadetelt liberaal ja seetõttu ei ole minu nägemuses abieluvõrdsuse teema mitte diskussiooniobjekt, vaid inimõiguste tagamine. Küll aga ei ole seda maksueelnõud ega perehüvitised, mille kallal samuti praegu riigikogus jauramine toimub.

Heaks näiteks praegu meie poliitikas toimuvast on perehüvitised, mis kolmapäeva õhtul vastu võeti. Perehüvitiste küsimus on vaat, et kõige koledam näide Eesti poliitilise kultuuri hetkeseisust.