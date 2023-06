Milleks need faktid? Seepärast, et malet on ikka seostatud inimese kui «looduse krooni» vaimse üleolekuga. Delfiinid – inimese järel kõige intelligentsemad loomad – ei mängi malet. Allajäämine masinale selles sümboolses tegevuses oli seetõttu eriti valus. Aga mis teha, mõtles inimene – vahel tuleb ohverdada lahing, et võita sõda – ja rügas edasi.