JUHTKIRI ⟩ NATO ei tohi jääda Ukraina suhtes saba väristama

Sellegipoolest esitas Ukraina mullu 30. septembril ametliku ­avalduse NATOsse astumiseks, kuid aktiivse sõjategevuse ajal ei ole see leidnud alliansi liikmete konsensuslikku toetust. Kevadel möönis ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et riigi kiirendatud korras vastuvõtt sõja ajal on ebarealistlik, kuna tähendaks paratamatult NATO otsest sõtta astumist.

Lisaks on vaja otsese relvaabiga tagada, et Ukraina võidaks selle sõja, sest NATO liikmelisus on võimalik vaid siis, kui Ukraina jääb iseseisvaks demokraatlikuks riigiks. Ja mida edukam on Ukraina vastupealetung, seda paremad on ta väljavaated. Ajal, mil Ukraina vabastab samm sammu haaval oma territooriumi, peavad ta NATO liitlased sama järjekindlalt töötama ka Rootsi liikmesuse ja NATO idatiiva üldise tugevdamise nimel. Sest Venemaa jääb naabritele ohuks ka pärast sõja kaotamist Ukrainas.