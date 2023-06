MÄRT PÕDER ⟩ Abieluvõrdsus kui poliitiline osturalli. Kuid see pole aus demokraatiakaup

Abielu säilimine mehe ja naise liiduna või selle laiendamine kahe täiskasvanu vaheliseks liiduks muudab otseselt meist väga väheste elusid. Selle laiem mõju ühiskondlikule kliimale on aga suur ja sestap tulised vaidlused. Enamikku argumentidest oleme aga juba ammu kuulnud ja vastasseisus paistab mõjuvat veel ainult vindi ülekeeramine.

Ei saa ütelda, et valitsusel oleks moraalne õigus kehtestada oma tahet teemal, mida koalitsioonist pea 2/3 moodustava juhtpartei programmiski polnud, aga samavõrd ülepakutud on opositsiooni häälekama osa väide, et riigil puuduvat üldse õigus abielu määratlust kujundada.