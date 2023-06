DIANA HARLAMOVA ⟩ Narvalased ja narvatšid – milles on vahe?

Narvalased on linlased, kes kohtlevad linna ja üksteist austusega. Mitte sõnades, vaid tegudes. Sellel, kas nad sündisid selles linnas või kolisid siia omal ajal, pole tähtsust. Narvalased on viisakad ja heasüdamlikud, võtavad osa linna elust, tunnevad huvi piirkonna poliitika vastu ja neil on linnakodanikena isiklik seisukoht. See narvalaste kategooria ei oota, et jumal valitsuse isikus kingiks neile piimajõed ja pudrumäed, töö, raha ja üleüldise heaolu maailma.