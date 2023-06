Mart Laar ⟩ Jõksi-Raidla katse riiki obstruktsiooni ja teerulli eest kaitsta

Vandeadvokaadid Allar Jõks ja Jüri Raidla esitasid ettepaneku riigikogus kujunenud punnseisu ületamiseks, et kaitsta demokraatiat demokraatia enda eest.

Jõksi ja Raidla eesmärk on opositsiooni piirideta obstruktsiooni kuidagi raamistada, samal ajal piirates koalitsiooni ohjeldamatut teerullipoliitikat. Ei tea, kas pakutud kaheosalise lahendusega seda teha õnnestub. Esiteks eeldaks see vähemalt teatavat usaldust poolte vahel, seda ei paista aga kuskilt tulevat. Teiseks pole ma sugugi kindel, kas eri raskuskategoorias seaduste – antud juhul riigikogu töö- ja kodukorra seaduse ning põhiseaduse – samaaegne muutmine üldse võimalik on. Rääkimata asja sisulisest poolest.