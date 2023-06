ERKKI KOORT ⟩ Peaministri ja PPA tööõnnetus

Eesti piir pidi olema ehitatud välja nelja aastaga ning valmima 2018 Eesti Vabariigi 100-ndaks aastapäevaks. Viis aastat hiljem piiriehitus veel kestab, sest erinevad otsused või otsustamatused on piiriehitust venitanud ehk siis 9 aastat peale otsuse tegemist piiri osas, on võimalik veel Venemaale eksida.

Logistikud peeti kinni Venemaa julgeolekuteenistuse FSB piirivalvevägede poolt ning kindlasti kuulatakse põhjalikult üle. See on osaliselt standartprotseduur, kuid pole ka imestada, et NATO liikmesriigi julgeolekustruktuuri kuuluvaid mehi menetletakse pisut pikemalt.