JAAN LAHE ⟩ Usuline vägivald on paraku ka Eestis tõsiasi

Ma tean, et see teema on tundlik, aga pean kirjutama. Viimastel päevadel on palju räägitud usulisest vägivallast. See nähtus on olemas ja ma ei taha kuuldagi juttu, et see nähtus kuulub minevikku, leiab aset vaid Aafrikas ja Ameerikas ning et see ei ole Euroopas probleem. On küll ja mitte ainult islamiga seoses.