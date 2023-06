INDREK SCHWEDE ⟩ Ees ootavad uued lahingud emade nimel

Igasuguste tiitlite ja aasta tegijate auhindade väljaandmine on riskantne tegevus. Mõne aja pärast võib laureaat anda põhjust see temalt ära võtta. Nii on värskelt juhtunud Johanna-Maria Lehtme ja Postimehe aasta inimese tiitliga. Varem on ära võetud näiteks aasta ema tiitel naiselt, kes väärkohtles oma kasulapsi. Need juhtumid lörtsivad avalikkuse silmis väärt aunimetust ja nörritavad selle väljaandjaid. Paraku pole keegi kaitstud selle eest, et auhinnatu väär- või jubeteod mõne aja pärast välja tulevad. Või saab ta nendega hakkama tulevikus.