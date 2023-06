Mariita Mattiisen ⟩ Kui isegi Ukrainas käiv sõda ei suuda meid äratada, siis mis suudab?

On aasta 2007, aprillikuu. Eesti on Venemaa hübriidrünnaku all, puudu on vaid selle rünnaku konventsionaalse sõja element. Venemaa propaganda on suutnud jõuda Eesti venekeelse elanikkonnani selliselt, et see kogukond on tulnud tänavatele vägivaldselt protesteerima «natsismi» vastu, mis Venemaa propagandanarratiivi järgi Eestis pead on kergitamas.