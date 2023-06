Mart Kuldkepp ⟩ Lääne- ja Ida-Euroopa julgeolekuhuvid: sarnased või erinevad?

Sellise tegevuse mõttekuses on kindlasti põhjust kahelda. Esiteks on karu naha jagamine enne seda, kui karu lastud, üldjuhul halb mõte ja sunnib jagajaid tihti hiljem oma sõnu sööma. Teiseks on oht, et sõda ise jääb seesugustes aruteludes tagaplaanile ning spekulatsioonid mingite kaugemate hüpoteetiliste stsenaariumite üle hõivavad tähelepanu, mida on vaja selleks, et siin ja praegu Ukraina võitu kindlustada. Kolmandaks on seesugustel mõtisklustel nii mõnelgi juhul infooperatsiooni tundemärgid: neist kumab tihti läbi soov Venemaale teatavat ohvrioreooli omistada, asuda Vene-lääne suhteid «normaliseerima» juba enne seda, kui süüdlased sõjalises agressioonis on oma tegude eest vastutust kandnud ning üsna sageli ka umbusk vaba ja demokraatliku Ukraina riigi tuleviku suhtes.