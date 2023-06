MATI NUUT ⟩ Peame käivitama tegeliku kodanikuaktiivsuse

Eelmisel nädalal jõin kohvi noortevaldkonna pikaaegse töötajaga. Arutasime noorte suhtumist ühiskonnas ja poliitikas toimuvasse. Hirm, äng ja apaatia. «Kuidas oleme sellise ühiskonnani jõudnud?» küsivad need, kelle päralt peaks olema tulevik. Vestluskaaslane ise teatas, et üritab ignoreerida avalikkuses toimuvat. Ei ole raske järeldada, milline on meie eilse ja tänase poliitkultuuri mõju noorte vaimsele tervisele, millest kõnelevad kurja keelt Tervise Arengu Instituudi ja Eesti inimarengu aruande andmed. Huvitav, kas meie poliiträhklejad ise aru saavad, millist eeskuju nad oma käitumisega noortele annavad, milliseid vaimse tervise häireid toodavad?