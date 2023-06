ANALÜÜS ⟩ Venemaa erivägede eripärad Ukraina lahingutes

Venemaa on oma sõjalise võimsuse kirjeldamisel toetunud aastaid lisaks tuumapommile ja analooge mitte omavatele relvadele (loe: valedel põhinenud maineprojektidele) veel ka erivägedele. Nende kuvandit on ehitatud aastaid ning lühemates või väiksemates sõjalistes operatsioonides ka kasutatud. Näiteks olid need esirinnas Krimmi hõivamisel 2014. aastal, Gruusia-vastases agressioonis 2008. aastal ja loomulikult ka mõlemas Tšetšeenia sõjas.