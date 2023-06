HELEN RIVESE VASTULAUSE ⟩ Lendav pori ja välkuvad rusikad ei too kellelegi rahu

Kohtutäiturid tõdevad igapäevaselt, et ajad on keerulised ja üldise majanduslanguse foonil on inimeste omavahelises suhtluses palju emotsionaalsust. Sassis suhteid on keerulisem lahendada kui konflikti hoidmisele panustatakse rohkem kui selle lahendamisse. Ilmselt võime igaüks oma elust näiteid tuua, kus algne tülipõhjus on paisunud rusikatega vehkimiseks ja iga uus kokkupõrge lisab konfliktile ainult hoogu juurde.