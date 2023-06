Ühest otsast annan ma endale aru, et ajal, mil lähevad kinni väikekoolid maal ja valitsus tõstab makse, et kohendada eelarvet, mõjuks plaan EXPO-l osaleda rahvale näkku sülitamisena. Kuidas peaks EXPO-l osalemine tavainimese elu paremaks tegema, on ilmselt küsimus, mida võiksid esitada paljud poliitikud.

Teisest küljest tähendab Eesti otsus mitte Osakasse minna sümboolselt seda, et meil polegi midagi maailmale pakkuda. Oleme kui tühi auk maailmakaardil. Asja teeb piinlikumaks tõik, et Euroopa Liidu liikmesriikidest on Eesti ainus, kes EXPO-le ei lähe. Me ei ole Euroopa Liidus kõige vaesem riik.