Edward Lucas ⟩ Ukraina sõjajärgne ülesehitustöö võib vajuda korruptsioonisohu

Kas nädalate või kuude pärast peatuvad Ukrainas tõenäoliselt lahingud. Juba praegu on selge, et Venemaa on kaotanud. Küsimus on ainult selles, kui suurelt. Olukorras, kus mitte ühtegi Kremli sõjaeesmärki pole saavutatud ega silmapiiril (kas mäletate veel denatsifitseerimist, pealesurutud neutraalsust või Novorossijat?), saab poliitiline tagasilöök olema metsik. Ukraina ei pruugi kõiki oma eesmärke saavutada, kuid suur võit – iseseisev ja elujõuline riik, kes saab ise valida oma julgeolekukorralduse – näib nüüd peaaegu kindel.