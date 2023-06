Leonid Gozman ⟩ Miks Venemaa ei sarnane telepropaganda ja Putini loodava kuvandiga?

See naisterahvas oli kunagi noor, tegi plaane, lootis edule. Muu hulgas armastas ta ka Putinit, ent see oli palju aastaid tagasi – nüüd on kõik minevikku jäänud. Ja sel riigil oli ka vananaistesuvi. See oli 2014. aastal: Sotši olümpiamängud ja Krimmi annekteerimine. Ent seegi on ammu möödas. Olümpiamängudest pole midagi alles, isegi uriiniskandaalid on hilisemate sündmuste poolt mälust pühitud; Krimmist on jäänud vaid viha kogu maailma vastu, aga rõõm on lahtunud.