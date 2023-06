Lastekaitsepäeval 1. juunil lugesin uudist, et alates 24. veebruarist 2022 on 19 000 Ukraina last küüditatud Venemaale, Valgevenesse või viidud sunniviisiliselt Krimmi. Andmed pärinevad Ukraina presidendi laste õiguste esindajalt Daria Herasõmtšukilt. Euroopa Parlamendi andmetel jääb Venemaale küüditatud laste arv 16 000 ja 300 000 vahele.