ANASTASSIA KOVALENKO-KÕLVART ⟩ Abieluvõrdsusega nullitakse isade roll ühiskonnas

Abieluvõrdsuse eelnõu sätted ja seletuskiri tekitavad vägisi tunde, et autorite eesmärgiks on nullida isade roll ühiskonnas. Koalitsiooni esindajad toovad iga kord esile, kuidas ema ja isa mõiste jäävad ega muutu. Kuid eelnõust vaatab meile vastu hoopis teine pilt. Isa mõistest loobutakse, piiratakse isaduse tuvastamise ja vaidlustamise võimalusi, seadustatakse mitme partneri pidamist ja abieluväliseid suhteid.

Alustame sellest, et praegu on meestel õigus isadust tuvastada ja vaidlustada. Ent uue eelnõuga soovitakse isaduse tuvastamise õigust piirata ja seda eelkõige abieluvõrdsuse kehtestamise tõttu. Näiteks ei saa bioloogilist isadust omaks võtta ega kohtulikult tuvastada, kui lapse põlvnemine kahest samasoolisest vanemast on juba kindlaks tehtud.