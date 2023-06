IVO PILVING ⟩ Parlamendil on vaja tasakaalustatud kodukorda

Õiguskorra ülesehituse poolest on Eestile üldjoontes lähedased Kesk- ja Ida-Euroopa riigid. 20. sajandi ühe kuulsaima õigusteadlase, «puhta õiguse» koolkonna rajaja Hans Kelseni õpetusest lähtudes on nendel maadel valdav tugeva põhiseaduskohtu mudel. Seda iseloomustab põhiseaduslikkuse järelevalve koondamine ülemkohtust eraldatud põhiseaduskohtusse. Sinna pöördumiseks on nii üksikisikutel kui ka poliitikutel enamasti avarad võimalused. Skandinaaviamaades, Ühendkuningriigis ja USAs seevastu kaitsevad põhiseadust tavalised kohtunikud, lahendades igapäevaseid kohtuvaidlusi ning kohtu volitused seaduste kehtetuks tunnistamiseks on piiratumad.