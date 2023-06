KARMO TÜÜR ⟩ Poliitilise tahte ja bürokraatia vahel tuleb leida tasakaal

Island teatas oma saatkonna sulgemisest Venemaal, mille peale tõttas meedia kuulutama, et tegemist on esimese riigiga, kes seda on teinud. Tegelikult sulges esimesena oma saatkonna Moskvas 2008. aastal Gruusia seoses Venemaa sissetungiga ning Abhaasia ja Lõuna-Osseetia tunnustamisega.