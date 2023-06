Inimesi on ikka köitnud lood salapärastest jõududest, mis maailma juhivad ja valitsevad. Psühholoogid oskavad öelda, mis need lood õieti köitvaks teeb. Võib-olla armastus müstika ja rituaalide vastu. Võib-olla on inimese sisse kodeeritud arvamus, et «tegelik põhjus on mujal», mis sunnib teda uurima ja otsima. Nii on tehtud lugematu hulk teaduslikke avastusi.