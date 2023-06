Juhtkiri ⟩ Eesti majanduspilt paistab nukker

Statistikasse sügavamalt kaevudes saab muidugi omajagu lohutust leida. Lisandväärtuse languse järgi kahaneb vahe Leeduga peaaegu olematuks, kui vaadata majanduskasvu aga aastavõrdluse asemel kvartali kaupa, siis paistab hoopis Leedu olukord halvem. Võttes arvesse koroonapandeemiast toibumise kiirust, on aga Baltimaad kõik selle ajaga üpris kaugele jõudnud. Lätis oli vahepeal langus sügavam ja nii on lõunanaabrid ka pikemat aega toibunud.

Aga igatahes, olgu statistikaga, kuidas on, selge on see, et positiivseid märke Eesti majandusest liiga palju ei leia, kuigi mõni analüütik ootab aasta teiselt poolelt paremat. Kaasa ei aita ilmselt ka maksutõusuootused.

Teine probleem on siinse majanduskasvu senine teine oluline toetaja, kinnisvarasektor. Leedu kinnisvarasektorit on palju abistanud see, et maale on kolinud hulgaliselt varem Valgevenes tegutsenud IT-ettevõtteid, keda riik selles toetas. Lätis aga pole viimastel aastatel erilist kinnisvarabuumi olnud.