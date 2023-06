PRIIT SIBUL ⟩ Valitsuse õigustused ajakirjanduse pitsitamisel ei pea vett

Eestit on räsimas vastutamatuse taud. Viimased kaks kuud on seda ilmestanud jahmatavalt hästi, kui järsku on alates 2021. aasta 26. jaanuarist riiki valitsenud (ja alati rahandusministri portfelli kiivalt enda kätes hoidnud) reformierakondlased avastanud, kuidas kõik teised poliitilised parteid on riigi rahakassa tühjaks pigistanud ja seetõttu pole neil muud varianti, kui anastada Eesti füüsilisi ja juriidilisi isikuid maksutõusudega.

Kuigi põld, kust näiteid noppida, on lai, keskendume praegu ajakirjanduse käibemaksu tõusule. Aasta tagasi otsustas toonane Reformi- ja Keskerakonna valitsus, et ajakirjanduse maksumäär peab langema seniselt 9 protsendilt 5 peale. Vabanduseks toodi, et seda on vaja andmaks kodumaisele meediale võimu võidelda infosõjas Venemaa trollidega. Juba see selgitus oli tegelikult häma – ajakirjandus vajas abi, sest enamik digitaalsest reklaamirahast voolas Eestist välja välismaistele suurkontsernidele.