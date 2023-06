Kadri Kullman ⟩ Jahtuvat majandust külma maksudušiga üles ei soojenda

Tänavustel riigikogu valimistel andis oma hääle ligi kaks kolmandikku hääleõiguslikke Eesti kodanikke. Paljud valijad pooldasid Reformierakonna valimislubadust «Kindlates kätes Eestit», mitmeid meelitas Eesti 200 «Kõikide võimaluste Eesti» ning piisavalt hääli sai ka sotsiaaldemokraatide väide «Toimetulek on julgeolek». Kokku said lubajad valitsuse moodustamiseks valijailt piisavalt mandaate.

Reformierakond, kes kõige konkreetsemalt riigi rahakoti seisu tundis, lubas oma programmi peatükis «Korras riigirahandus», et eelarvetulusid tuleb kasvatada innovaatilise ja teadmismahuka majanduse abil. Põhilubadusteks sai, et maksukoormust ei tõsteta, et kuluvalikud saavad olema targad ja reformid struktuursed.