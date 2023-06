KRISTJAN RAUDE ⟩ Loodusesse investeerimine on keerulises majanduskliimas vältimatu

Mais Tallinnas peetud konverentsil Latitude59 jäi n-ö mõjuinvestorite (impact VCs) vestluspaneelist kõlama kaks tugevat mõtet: ESG (environmental, social and governance) ehk keskkonna-, sotsiaal- ja ühingujuhtimise raamistik peaks igal ettevõttel olema baashügieen ning tuleks lõpetada sõna «impact» (mõju) niisama kasutamine. Seda põhjusel, et mõju saab olla nii negatiivne, neutraalne kui ka positiivne ning 2023. aastal ei tohiks olla ettevõtteid, kes räägivad lihtsalt mõjust – on vaja tulemusi, avaldada selget positiivset või äärmisel juhul neutraalset mõju.