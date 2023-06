AK ⟩ Viktor Šenderovitš: Venemaa säilimine praegusel kujul on kõige halvem just venemaalastele

Pärast teie hiljutist esinemist Vilniuses võiks naljatada, et teid peab võtma ikka ilma maitseaineteta.

Jah, ma maitsen ketšupita paremini.

Kõlab nagu reklaamlause, aga miks teid Vilniuses ketšupiga rünnati?

Tegu oli provokatsiooniga ja minu katsega rääkida. Seal olid tõesti mõned ukrainlased, kes olid vihkamisest pimestatud. Keegi neist ei teadnud õieti, kes ma olen, välja arvatud üks, kel oli mingigi ettekujutus. Aga kolmel naisel polnud aimugi – nad polnud kuulnud mu vaadetest, tekstidest, saadetest. Neile söödeti ette väljarebitud lõik tekstist, mis on vastupidise mõttega, ja suvalised faktid minu biograafiast. Neil oli eelarvamus ja seetõttu nad vihkasid mind. Seda võib mõista – praegu on vihkamise ja vaenu temperatuur selline, et selle üle pole mõtet imestada.

Need inimesed on õnnetud: nad karjusid ega kuulanud, mis ma vastan – nende kõrvad olid vihast lukus ja silmad verdunud. Aga inimesed, kes neid sinna tõid, olid täiesti küünilised provokaatorid – Vene omad, hämmastavalt sarnased nende putinlike provokaatoritega, kes ründasid Aleksandr Navalnõid, Dmitri Muratovit ja professor Jonovit briljantrohelise ja igasuguse muu rämpsuga. Seal oli tegu Rahvusliku Vabastusliikumisega (vene k Национально-освободительное движение), mis on Putini palgal olev poolfašistlik liikumine. Neil on lubatud karistamatult opositsioonitegelasi rünnata – kordagi pole neist kedagi arreteeritud.

Minul läks Vilniuses paremini kui Navalnõil ja Muratovil Venemaal, aga muster on sama: hüsteerika, karjumine. Ainult et neile kisati, et nad on Venemaa vaenlased, aga see, kes mind ketšupiga viskas, karjus midagi putinlikust mõrtsukast. Pole oluline, mida nad karjuvad, oluline on tegevus. Provokaatorid! Korraldada midagi, endast välja ajada, siis filmida.