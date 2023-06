JUHTKIRI ⟩ Valitute vale ja omavoliga ei tohi leppida

Sellel nädalal tuli uudis, et Reformierakonna populaarsuse langus on peatunud ja erakond on taas tõusnud EKRE ees esimeseks. Võimalik tõesti, et ühiskond on nagu vägivaldses sõltuvussuhtes naine, kes nutab peatäie iga kord, kui kaasa teda kaltsuna kohtleb, aga annab siis andeks, et sama muster saaks taas ja taas korduda.

Just nii Reformierakond ühiskonda kohelnud ongi. Ja võibolla loodab seda tehes, et viisakas seltskonnas pigistatakse silm kinni või vaadatakse kõrvale. Aga kõik teavad, et see ei ole lahendus. Väärkäitumist tuleb seni süüks panna, kuni omavolitsejal muutub võimatuks oma tegusid korrata.

Valimiskampaanias maksutõusude kohta valetamine on lubamatu, isegi kui maksutõusud on vältimatud. Sisuliselt tähendas see ju valimiste võitmist valedega. Õigusriigis ei saa eesmärk pühitseda abinõu.

Oma varasema valitsuse kehtestatud perehüvitiste seaduse muudatuse tagasipööramine mõni kuu hiljem, samas kui selle kehtestamise kontekst ja eesmärgid ei ole muutunud, laostab usku seadusandlikku järjepidevusse ja ühiskonna õiguspärast ootust, isegi kui seaduse tagasipööramine pole otseselt põhiseadusega vastuolus.

Kusjuures tegu ei ole ühekordse hälbega, vaid korduva käitumismustriga. Aasta tagasi võttis üks teine Reformierakonna valitsus vastu seadusemuudatuse, millega langetas ajakirjandusväljaannete käibemaksumäära üheksalt protsendilt viiele. Seda põhjendati nii: «Muudatus toetab Venemaa poolt liberaalse demokraatia vastu suunatud järjepidevas infosõjas ja inforünnakute keskkonnas sõltumatu, professionaalse Eesti kvaliteetajakirjanduse kättesaadavust.»